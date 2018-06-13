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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis'e dolu yağdı, ekili alanlar beyaza büründü

Bitlis'e dolu yağdı, ekili alanlar beyaza büründü

Sel ve doludan detay

Dolu Yağışı Yağan Hayvan 

-Hasardan detay
-Nedim İnan ile röp.

( BİTLİS -HD) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarlalara zarar verirken, etraf beyaza büründü. Hizan ilçesine bağlı Aladana köyü Yedikardeş mezrasında bir saat boyunca yağan dolu sonrası etraf beyaza bürünürken, ekili alanların büyük zarar gördüğü belirtildi. Yedikardeş mezrası sakinlerinden Nedim İnan, dolu sebebiyle köyde hayatın durduğunu belirterek, “Yaklaşık bir saate yakın yağdı ve dolunun yerdeki kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yol, su rezervlerimiz, hayvan otlakları, yüzlerce arımız, tarlalarımız, ekinlerimiz yok oldu. Yağan doludan sonra sel meydana geldi, kadınlarımız ve çocuklarımızı kurtarmak için seferber olduk. Devletimizden ve yetkililerden yardım talep ediyoruz. Vatandaşlarımız şu anda çok zor durumda. Şu anda bitki örtümüz, bağ bahçemiz tamamen yok oldu ve en önemlisi yüzlerce arımız telef oldu. 500’den fazla arımız vardı ama ne yazık ki şu an yarısından fazlası öldü.
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