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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Yıkımdan görüntüler

Yabancı Turist Bild Bakanlık 

-İş makinelerinden görüntüler
-Yıkımdan sonraki görüntüler
-Tarihi köprüden görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te yürütülen dere ıslah çalışması kapsamında dere kenarındaki binaların yıkılmasıyla, kayıp olan tarih adeta gün yüzüne çıktı.Bitlis Deresi çevresini eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünüm sağlamak, yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmek amacıyla ilk yıkım tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde talimatını verdiği proje kapsamında yapılan yıkımlarla, kayıp olan tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis’te bir yandan dere kenarındaki binalar yıkılırken, diğer yandan ise tarihi dokuya uygun olması için sokak sağlıklaştırma projeleri yürütülüyor. Dere ıslah projesi kapsamında ilk olarak Bitlis İl Özel İdaresine ait bina yıkılırken, yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi.

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