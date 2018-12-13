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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bitkisel yağ fabrikasında yangın - BALIKESİR

Bitkisel yağ fabrikasında yangın - BALIKESİR

- Yangın anı - İtfaiyenin yangına müdahalesi Balıkesir 'de bitkisel yağ fabrikasında yangın - Yangında fabrikada maddi hasar oluştuBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde bir bitkisel yağ fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Edincik Mahallesi'nde Bandırma - Gönen karayolu 16. kilometredeki bitkisel yağ fabrikasında, kontrol odasındaki elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin müdahalesinin ardından yaklaşık bir saatte söndürülen yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı.

Fabrika Yangına Müdahale Yağ Fabrikası Trol 

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