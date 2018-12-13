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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bitkisel yağ fabrikasında yangın

Bitkisel yağ fabrikasında yangın

Fabrikadan yükselen alevler

Fabrika Yükselen Yangına Müdahale Yağ Fabrikası Trol 

-İtfaiyenin yangına müdahales
-İtfaiye aracından yangına su ile müdahale

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bitkisel yağ üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi. Edincik Mahallesi'nde bulunan bitkisel yağ üretim tesisinde elektrik odasındaki panodan kaynaklı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Edincik Müfrezesi'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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