Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı

Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı

-kurdun alınması

Bild Bulduk 

--kurttan detay

( SİVAS )- Sivas'ta vatandaşlar tarafından bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı. SİVAS

- Sivas'ta vatandaşlar tarafından bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı. Sivas merkez İşhan köyü yanınlarında yürüyemez ve bitkin halde olan kurdu fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, karların üzerinde yatar durumda buldukları kurdu, tedavi etmek üzere Sivas belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon ve Bakım merkezine getirdi. Yapılan ilk tetkiklerde kurdun arka ayaklarının felçli olduğu tespit edildi. Kurt, yapılan ilk tetkiklerin ardından tedavi altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı