Bitkin düşen kızıl şahine sahip çıktı - ANKARA

- Küçükali Mahallesi'nde Muzaffer Aslan'ın kızıl şahin ile görüşmesi - Kızıl şahinin veteriner hekime götürülmesi - Veteriner hekimin kızıl şahini tedavi etmesi - Muzaffer Aslantaş'ın kızıl şahini beslemesi - Muzaffer Aslantaş'ın konuşması - Veteriner hekim Tahsin Madenci'nin konuşmasıBitkin düşen kızıl şahine sahip çıktıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde bir vatandaş bitkin halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürdü.Küçükali Mahallesi'nde Muzaffer Aslan, yol kenarında bitkin halde bulduğu kızıl şahini aracıyla veterinere götürdü.Muayenesinde yaralanmadığı açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü belirlenen kızıl şahine vitamin ve su verildi. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
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