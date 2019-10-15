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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bitki örtüsü yangını korkuttu

Bitki örtüsü yangını korkuttu

Yanan yerler detay

Uttu Trol 

-Yakın yangın detay
-İtfaiye müdahalesi detay
-Vatandaş kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışması detay

( HATAY )- Hatay'da vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinin yamaçlarında rüzgar türbinlerine ve evlerin yakınında bulunan bitki örtüsü kaplı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, ellerindeki kaplarla su dökerek evlerine yaklaşan yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, evlere ve rüzgar türbinlerine ulaşmadan Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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