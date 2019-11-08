'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı



- Bitcoin Safiye Bursa Polisi tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi.



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