Bismilliler yağmur duasına çıktı Haberi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Ceketlerini ters giyen vatandaşlar, ellerini semaya açıp yağmur diledi. Bismil’de mevsim normalleri altında seyreden yağış miktarından dolayı ekinleri tarlada kurumaya başlayan vatandaşlar, ilçe merkezinde bulunan Halil İbrahim Oruç Parkı’nda bir araya geldi. Genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan cemaate İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş imamlık yaptı. Burada vatandaşlara hutbe veren Durmuş, daha sonra iki rekat yağmur namazı kıldırdı. Yağmur duasına sırasında Durmuş cübbesini ters giyerken vatandaşlar da elbiselerini tersine çevirdi. Durmuş, “Allah’ım bize yağmur ihsan et, Allah’ım bize yağmur ver, Allah’ım bize yağmur ver, Allah’ım yüksek tepelere, küçük tepelere, vadilere, ağaçlık tepelere yağdır. Kullarını, hayvanlarını yağmur suyuyla sula, rahmetini saç ve dağıt, ölmüş olan topraklarımıza hayat ver. Ey yüce Rabbimiz bizleri yağmurla nimetlendir. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme. Ya Rabbi bizim ekinlerimiz yetişsin, sağmal hayvanlarımız süt versin, göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizleri sevindir, nimetlendir. Ey yüce Rabbimiz biz senden mağfiret, bağışlanma dileriz. Şüphesiz sen en çok mağfiret edensin. Bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır” şeklinde dua etti.

