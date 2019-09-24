Bismil'de trafik kazası: 2 yaralı - DİYARBAKIR

- Bismil'de trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiBismil'de trafik kazası: 2 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih Tunç'un kullandığı 21 TB 070 otomobil, Diyarbakır - Batman kara yolunun Köseli köyü mevkisinde Ayhan Altun idaresindeki 21 BU 803 plakalı cipe yandan çarptı.Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.Köprübaşı mevkisinde ise sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DM 7960 plakalı otomobil park halindeki 21 AK 676 plakalı pikaba çarptı.Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.
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