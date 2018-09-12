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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bismil'de 50 yetime kırtasiye yardımı - DİYARBAKIR

Bismil'de 50 yetime kırtasiye yardımı - DİYARBAKIR

- Çocuklardan görüntü - Çocuklara kırtasiye yardımı yapılması - IHO - EBRAR Türkiye Temsilcisi Sabahattin Ugar'ın konuşmasıBismil'de 50 yetime kırtasiye yardımıDİYARBAKIR (AA) - Uluslararası yardım kuruluşu IHO - EBRAR Bismil ilçesinde 50 yetime kırtasiye yardımında bulundu.IHO - EBRAR Türkiye Temsilcisi Sabahattin Ugar, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde, yardım faaliyeti yürüttüklerini belirtti.
Ugar, şunları söyledi:"Umut Kervanı Derneği aracılığıyla Diyarbakır 'ın ilçelerindeki yetimlere kırtasiye malzemesi dağıtıyoruz. Dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında nakit, gıda, kurban, giyim ve kırtasiye yardımlarımızı yetim, mağdur, ihtiyaç sahibi ailelere sunuyoruz. Bu yardıma vesile olan hayırsever iş adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Mazlum Kırtasiye Malzemesi 

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