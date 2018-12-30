Bisküvi kutusundan uyuşturucu çıktı

: - Bisküvi kutusundan çıkan uyuşturucu - Van 'da bisküvi kutusuna 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin gizleyen düzensiz göçmen gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van - Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.Otobüste yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu kişinin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, sırt çantasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.