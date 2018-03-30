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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bişkek Büyükelçisi Fırat güven mektubunu sundu - BİŞKEK Haberi

Bişkek Büyükelçisi Fırat güven mektubunu sundu - BİŞKEK Haberi

- Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'ın cumhurbaşkanlığı sarayına gelişi - Güven mektubunu sunması - Cumhurbakanı Ceenbekov'un konuşması - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'ın konuşmasıBİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a güven mektubunu sundu.Cumhurbakanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Fırat'ı kabul etti.Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev'in de hazır bulunduğu kabulde Fırat, güven mektubu takdim etti.Ceenbekov, kabulde yaptığı konuşmada Türk - Kırgız ilişkilerini değerlendirerek yakında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirtti.
Ceenbekov, "Türkiye'ye yapacağım ziyaretin iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendireceğine ve iş birliğine ivme kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Beko 

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