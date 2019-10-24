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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı hayatını kaybetti

Bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Sahil Yolu Jandarma Avcılık Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Bisikletten detay
-cesetten detay görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde gezintiye çıktığı bisikletiyle dengesini kaybederek yere düşerken kafasını kaldırıma çarpan Danimarkalı yaşlı adam(66), olay yerinde yaşamını yitirdi.Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’da yerleşik yaşayan Danimarkalı Bjarne Wessel Jensen (66) sahil yolundan Mahmutlar Mahallesi’ne doğru 2 arkadaşıyla beraber bisikletlerle gezintiye çıktı. Jensen ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bisikletinin hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Düştüğü sırada kafası kaldırıma gelen Jensen, aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Danimarkalı Jensen yaşamını yitirdiği belirledi. Kalp krizi geçirmesi sonucu düştüğü tahmin edilen Jensen’in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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