Bisikletli kapkaççı tutuklandı İzle

-Emniyet girişinden görüntü

-Emniyet binasından görüntü

-Şahsın emniyetten çıkarılıp, arabaya bindirilmesi



( MERSİN ) -- Mersin'de evinin önünde bekleyen bir vatandaşın, bisikletle gelip elindeki cep telefonu alıp kaçan şahıs, polisin titiz çalışması neticesinde yakalandı- Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı MERSİN



- Mersin'de evinin önünde bekleyen bir vatandaşın, elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan şahıs, polisin titiz çalışması neticesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli şahıs, oğlu O.A.'nın evlerinin önünde beklediği esnada elinde bulunan cep telefonunun bisikletli bir şahıs tarafından çekilerek alındığını belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştirildiği yer ile çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın eşkali ve zaman zaman gittiği mekanları belirleyen ekipler, yabancı uyruklu olduğu anlaşılan A.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (KRY-



loading...