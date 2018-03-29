Bisikletli gençlerin akıl almaz hareketi kamerada İzle

-Araçlardan detaylar

-Metin Şıkkan ile röp.

-Genel detaylar

-Güvenlik kameralarından detaylar



( ESKİŞEHİR )- Seyir halindeyken park halindeki araçların aynalarını kırdılar- Metin Şıkkan:- “Bisikletle caddeden bu tarafa doğru gelirken arabaların aynalarına vurarak gidiyorlar” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de bisikletli iki kişi, sokak üzeride ilerlediği sırada seyir halindeyken park halindeki araçların yan aynalarını kırdı. Rahat bir şekilde aynaları tekmeleyen bisikletliler, güvenlik kameralarına yakalandı. Eskişehir’de öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tüzün Sokak üzerinde bisikletli iki kişi belirdi. Yaşlarının genç olduğu tahmin edilen şahıslar, bisiklet üzerinde seyretmeye devam ettiği sırada bir şahıs ayağa kalktı. Sürdüğü bisikletin üzerinde sokakta park halinde bulunan araçların yan aynalarını teklemeye başladı.

Sokak boyunca yaklaşık 6 aracın aynasını tekmeleyen genç, bazı aynaları kırdı. Daha sonra bisikletli şahıslar uzaklaşarak gözden kayboldu. Tüzün Sokak üzerinde 62 yaşındaki Metin Şıkkan’ın ikamet ettiği apartmanda bulunan güvenlik kameraları yaşanılan olayı saniye saniye kayıt altına aldı. Sahibi olduğu binayı hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla taktırdığı güvenlik kameraları vasıtasıyla göz kulak olan Şıkkan, birçok kişinin bu olaydan mağdur olduğunu ve artık insanların aynalarını kapatmadan evlerine gitmediklerini belirtti.

“Bisikletle caddeden bu tarafa doğru gelirken arabaların aynalarına vurarak gidiyorlar” Metin Şıkkan, “Benim arkadaşlar kameraları izlediler, daha sonra beni aradılar ‘Çocuklar arabalara vuruyor’ deyince ben de öylelikle gördüm. Kamera sistemini açtım, geçmişe bakınca buldum onları. Gelen kişiler bisikletle caddeden bu tarafa doğru gelirken arabaların aynalarına vurarak gidiyorlar. Ben çocukların kim olduğunu bilmiyorum. Yalnız çocukların Türk olmadığını duydum sadece. Başka mahallelerden bisikletle gelen çocuklar buralarda dolaşıyorlar. Arabalara zarar veriyorlar. Benim bildiğim 1-2 tane duydum ama ben arabaları bulamadım. Yani duydum kırılanları” ifadelerini kullandı. (MK-

