Bisikletli çocuğa otomobil çarptı - OSMANİYE

- Kaza yerinden detay görüntü - İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay'ın incelemede bulunması - Kazaya karışan otomobil, bisiklet ve yaralanan çocuğun ayakkabısı, hastaneden görüntüBisikletli çocuğa otomobil çarptıOSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.Edinilen bilgiye göre, Durmuş Ali A'nın (21) idaresindeki 01 D 2128 plakalı otomobil, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, bisikletiyle Kamil Kara Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Bedirhan Tapsız'a (12) çarptı.Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.