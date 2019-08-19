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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı: 1 yaralı

Bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı: 1 yaralı

HASTANE KAZA YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Polis Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da minibüsün çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara karayolu Şeker Lojmanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan E.C. yönetimindeki 35 KE 9917 plakalı minibüs, bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki H.D.'ye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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