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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bisikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı İzle

Bisikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı İzle

kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Malatya’da bir otomobil ile bisikletin çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın yaşandığı yere belediye ekipleri ise 1 gün sonra hız kesici set yaptı. Kaza Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Erdem Dolaş isimli genç bisikletiyle sağa dönüş yaparken Onur Dulkadiroğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen araçla çarpıştı. Sürücüden vefa örneği Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarpışma sonucu havada takla atarak yere düşen gence ilk müdahaleyi sürücü ve yanındakiler yaptı. Şoka giren gence su içiren sürücü daha sonra 112 sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün yapılan sağlık muayenesinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı bölgeye mahallelilerin talebi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 gün sonra hız kesici set yaptı. (BT-
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