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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bisikletle İsviçre'den Beyşehir'e geldi - KONYA Haberi

Bisikletle İsviçre'den Beyşehir'e geldi - KONYA Haberi

- Beyşehir'e gelen Anna'nın bisikletle ilçe girişinde pedal çevirdiği anlar - Bisiklet - Genel detay - Gazetecilere verdiği röportaj - Bisikletiyle kat ettiği kilometreyi gösteren göstergeBisikletle İsviçre'den Beyşehir'e geldiKONYA (AA) - İsviçreli iki çocuk annesi Anna Ruegg, İsviçre'den bisikletiyle çıktığı Avrupa turunda 3 bin 750 kilometre kat ettikten sonra Beyşehir'e ulaştı.Turuna devam eden ve Beyşehir ilçesinde mola veren Ruegg, Beyşehir Bisiklet Topluluğu evinde misafir olduktan sonra ilçeden ayrılarak yoluna devam etti.Amacının tüm dünyadaki insanlara çevre bilincini aşılamak olduğunu belirten Ruegg, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkese bu çevresel mesajımı vermek istiyorum. Ben bu sarı ceketimle bisikletimi sürüyorum. Çünkü herkese bir mesaj vermek istiyorum, şoförlere, yürüyen insanlara, herkese. Lütfen arabadan çöp atmayın, arabayla yolculuğa çıkarsan yol kenarlarında çöpleri görebilirsiniz, ama eğer bisiklet sürerseniz hepsini görürsünüz. Nereye giderseniz gidin her yerde. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, Avrupa'da nereye gidersen git her yer aynı. Bu yüzden benim mesajım evrensel. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. O yüzden lütfen kendiniz için temiz tutun, lütfen arabadan çöp atmayın, şişe olsun, piknik yaptığınızda da çöplerinizi arabanızda tutun dışarıya atmayın." ifadelerini kullandı.Bu mesaj doğrultusunda çıktığı tur kapsamında 19 ülke gezerek Türkiye'ye ulaştığını ve yolculuğunun Ermenistan'da tamamlanacağını aktaran Ruegg, şunları kaydetti:"Bir amacım da İsviçre'den Ermenistan'a bisikletimle pedal çevirerek gitmek ve güzergahtaki tüm ülkeleri gezmek ve görmek. Ermenistan benim baba memleketim. O yüzden onun olduğu yerleri de gezerek mezarını ziyaret edeceğim. Bu yolculukta her gün farklı zorluklarla karşılaşabiliyorum. Trafik en büyük sorun tabii ki. Ama, bazen hava şartları de etkiliyor, çünkü bazen rüzgar karşıdan esiyor, sıcak oluyor, bazen yağmur yağıyor. Bu olumsuzluklara rağmen turuma devam ediyorum. Şu an Türkiye'deyim ve ülkenizi çok seviyorum.İlk girişimden bu yana çok güzel insanlarla karşılaştım. Geçtiğim yerlerde hep bana bakıp el sallıyorlar, beni tebessümle karşılıyorlar. Beyşehir’i de çok sevdim. Burası küçük bir Türkiye adeta. Türkiye'nin tüm güzellikleri bu şirin ilçede mevcut. Burada doğa yürüyüşü yaptım göl kenarında, çok etkilendim. Beyşehir'de de insanlar çok kibar ve arkadaş canlısı bir yer. Özellikle bir dahaki sefere Beyşehir Gölü’nü etrafının tamamını dolaşmak istiyorum. Yolculuk esnasında yaşadıklarımı fotoğraflar çekerek ülkemle de paylaşıyorum."

Güzergah İsaf Evrese İsviçre Bisiklet 

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