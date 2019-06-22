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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bisikletle 310 kilometre kitap taşıyacaklar - ADANA İzle

Bisikletle 310 kilometre kitap taşıyacaklar - ADANA İzle

- Bisikletle kitap taşıyacak ekipten detay - Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zekeriya Kazancı'nın açıklaması - Kitapların bisiklete yerleştirilmesinden detay - Bisikletlerin yola çıkmasıBisikletle 310 kilometre kitap taşıyacaklar - Adana 'da öğretim görevlisi ve iki arkadaşı, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Çardak Mahallesi'nde kurulacak kütüphane için başlatılan kitap toplama kampanyasına dikkat çekmek amacıyla "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği düzenledi - Öğretim görevlisi Zekeriya Kazancı ve iki arkadaşı, yanlarına aldıkları 100 kitabı bisikletle kütüphaneye ulaştırmak üzere Adana 'dan yola çıktıADANA (AA) - Adana 'da 3 arkadaş, "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği kapsamında, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak Mahallesi'nde kurulacak kütüphaneye kitap götürmek için yola çıktı.Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zekeriya Kazancı, öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kutlu'nun memleketindeki eski belediye binasını kütüphaneye çevirme amacıyla başlattığı kampanyaya destek olmak için iki arkadaşıyla etkinlik düzenlemeye karar verdi.Kitap bağışı için farkındalık oluşturmak isteyen Kazancı ve arkadaşları, "Bir bisiklet kaç kitap taşır?" etkinliği kapsamında Adana 'dan yanlarına aldıkları 100 kitapla yola çıktı.Yaklaşık 310 kilometre pedal çevirerek Çardak Mahallesi'ne uluşacak 3 arkadaş, 100 kitabı kütüphaneye teslim edecek.Zekeriya Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphane için düzenlenen kampanya ile 4 bin civarında kitap toplandığını söyledi.

Kampanyaya dikkat çekmek için kütüphanenin ilk kitaplarını bisikletle götürme kararı aldıklarını vurgulayan Kazancı, "Kitapların kalan kısmı kamyonetle gelecek. Üç gün içinde Çardak'a ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Öğretim Üyesi Kütüphane Öğretim Görevlisi Farkındalık Bisiklet 

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