Bisikletiyle dükkandan çıkan adama çarptı... İlginç anlar kamerada



- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda Bisikletiyle kaldırım üzerinde seyir halinde olan sürücü o sırada dükkandan çıkan biriyle çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bisiklet ile vatandaş arasında ilginç anlar yaşanırken, videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekoru kırıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde Bisiklet sürücüsü dükkanda çıkan vatandaşa neden önüne bakmadığı şekilde hareket yapması ise dikkat çekti.

