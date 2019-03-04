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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bisikletiyle dükkandan çıkan adama çarptı... İlginç anlar kamerada

Bisikletiyle dükkandan çıkan adama çarptı... İlginç anlar kamerada

güvenlik kamera görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya İzlenme Rekoru Rekor Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda Bisikletiyle kaldırım üzerinde seyir halinde olan sürücü o sırada dükkandan çıkan biriyle çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bisiklet ile vatandaş arasında ilginç anlar yaşanırken, videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekoru kırıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde Bisiklet sürücüsü dükkanda çıkan vatandaşa neden önüne bakmadığı şekilde hareket yapması ise dikkat çekti.
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