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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bisikletiyle Çanakkale şehitleri için sekizinci kez yollarda - KONYA

Bisikletiyle Çanakkale şehitleri için sekizinci kez yollarda - KONYA

- Orhan Kotluk'un bisiklet ile gelişi - Orhan Kotluk ile röportajBisikletiyle Çanakkale şehitleri için sekizinci kez yollardaKONYA (AA) - Adana da seyyar satıcılık yapan Orhan Kotluk, "253 bin şehit için 253 bin pedal" sloganıyla Adana'dan Çanakkale'ye gitmek üzere bisikletiyle çıktığı yolculuğunda Karapınar'a ulaştı.Karapınar'da AA muhabirine konuşan Kotluk, 2005 yılından beri şehitlere saygı bisiklet turunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan ve onlarla sohbet eden Kotluk, genç kuşaklara Çanakkale'nin önemini anlatmak için bisikletiyle 8. defa Çanakkale'ye gidecek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Yolculuğunun tahminen 12 gün süreceğini ifade eden Kotluk, oradaki törenleri izleyip otobüsle Adana'ya geri döneceğini kaydetti.
Kotluk, Konya , Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir güzergahını izleyerek 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor.

Güzergah Muhabir Bisiklet Turu Karahisar Bisiklet 

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