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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bisikletiyle Avrasya turunda

Bisikletiyle Avrasya turunda

Gezginin bisiklet sürmesi

Gesi Forma Bisiklet 

-Belediyeye gelip verilen çiçek yerine Türk bayrağı istemesi
-Gezginin seyahatini anlatması
-Belediye başkanını ziyareti ve Belediyespor forması verilmesi

( AMASYA ) AMASYA

- Rusya’dan bisikletiyle başladığı Avrasya turu kapsamında Avrupa'yı dolaşıp Türkiye’ye gelen Gürcü gezgin Nodar Beridze, Mayıs ayında seyahatini tamamlamayı planlıyor.Amasya’da gazetecilere açıklama yapan 48 yaşındaki Beridze, 850 günde 30 ülkeyi kapsayan turunda 40 bin kilometre pedal çevirip dünya barışına dikkat çekmek istediğini söyledi.

Evli ve bir çocuk babası Beridze uğradığı Amasya Belediyesinde kendisini çiçeklerle karşılayan belediye çalışanlarından çiçek yerine Türk bayrağı istedi. Çalışanlardan bayrak alan Beridze, turu hakkında bilgi verdiği Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e Karadeniz Bölgesi'ndeki kıyı şehirlerini kat edip ay sonunda ülkesine ulaşmayı planladığını anlattı.
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