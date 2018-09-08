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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bisikletin direksiyonunu bırakıp, bağlamayla şov yaptı... Tehlikeli yolculuk kamerada

Bisikletin direksiyonunu bırakıp, bağlamayla şov yaptı... Tehlikeli yolculuk kamerada

- Bisiklette bağlama çalan gencin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Bağlama Kamera Bisiklet Direksiyon Irak 


- Ankara’da hareket halindeki bisikletin üzerinde bağlama çalan genç, görenleri şaşkına çevirdi. Hızla giden bisiklette dengesini güçlükle sağlayan gencin tehlikeli eğlencesi kameraya yansıdı. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüye, Bağlıca Bulvarı üzerinde bisikletle hızla giden bir genç yansıdı. Bisikletin direksiyonunu bırakan genç, bağlamanın tellerine vurarak türkü söyleyip, yoluna devam etti. İki teker üzeninde dengesini güçlükle sağlayan genç, yoldan geçerken bu anı kaydeden vatandaşları da selamlayarak yürek hoplattı. Uzun süre bu şekilde giden bisikletli, tehlikeli eğlencesini şans eseri yara almadan atlattı.
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