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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bisikletçiler bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Bisikletçiler bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Dernek Başkanı Fatma Köksal Röportaj

Rehabilitasyon Sosyal Proje Farkındalık Hayvan Barınağı Rehabilitasyon Merkezi 

-Barınak genel görüntü
-Bisikletli genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Bisikletliler Derneğine bağlı sporcular hayvan rehabilitasyon merkezine giderek mama dağıttı.
Bisikletçiler Derneği Kuşadası Temsilciğine bağlı sporcular pedallarını bu sefer hayvanlar için çevirdi. Saat 14.00’da İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda buluşan sporcular, Kirazlı Mahallesi’ne bağlı Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait evcil hayvan rehabilitasyon merkezine bisikletlerini sürdüler. 10 bisikletlinin katıldığı etkinlikte sporcular rehabilitasyon merkezinde hayvanlarla kucaklaştılar. Bisikletçiler derneğinin aktif hale geldiğini söyleyen Dernek Başkanı Fatma Köksal “Nisan ayından itibaren Kuşadası’nda aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Dernek olarak bisikletli arkadaşlarımızı bir araya gelerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çevre il ve ilçedeki arkadaşlarımızla beraber sosyal projelerde bir araya gelip farkındalık oluşturuyoruz. İçimizde hayvansever arkadaşlarımız vardı. Hem onların isteğini yerine getirerek böyle bir organizasyon yaptık hem de hayvan barınağımıza dikkat çektik” dedi.

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