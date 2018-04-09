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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bisiklet üzerinde köpekli yolculuk renkli görüntüler oluşturdu

Bisiklet üzerinde köpekli yolculuk renkli görüntüler oluşturdu

Bisikletin görüntüsü

Köpek Kamera Bisiklet Cep Telefonu 

-Köpeğin görüntüsü
-Genel detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Florya'da yoğun trafikte köpeği ile birlikte bisikletle yolda seyir halindeki sürücü renkli görüntüler oluşturdu. Köpek düşmemek için sürücünün boynuna sıkı sıkı sarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Florya'da trafiğin yoğun olduğu bir caddede köpeği ile birlikte bisiklet üstünde seyir halinde olan sürücü renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğine gözlükte takan bisiklet sürücüsü görenleri hayrete düşürdü. Köpek düşmemek için sürücünün boynuna sıkı sıkı sarıldı. Köpek ve sürücünün renkli görüntüsü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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