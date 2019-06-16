Bisiklet tutkunları 21 günde 3 bin 12 kilometre yol gitti Haberi

-kamp alanından detaylar

-çadırlardan görüntü

-fotoğraf çektiren vatandaşlar

-Ekim Özkul ile röp

-detaylar



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Almanya’nın Stuttgart kentinden Denizli’nin Çivril ilçesindeki bisiklet festivaline katılmak için yola çıkan 2 bisiklet tutkunu, 3 bin 12 kilometre yolu 21 günde kat ederek kente ulaştı. Denizli’nin Çivril ilçesindeki Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen bisiklet festivaline Ekim Özkul (51) ve Alman arkadaşı Tibor Hovart (63) Almanya’nın Stuttgart kentinden katıldı.

25 Mayıs’ta Almanya Stuttgart’dan yola çıkan ve günde 150 kilometre yol yaparak 3 bin 12 kilometre yol kat eden bisiklet tutkunu bisiklet tutkunları 21 gün sonunda Çivril’e ulaşarak Bisiklet Festivaline katıldı.

Festival kamp alanına girişte diğer bisiklet tutkunları tarafından alkışlanan ikili, ilk defa böyle bir yolculuk yapıklarını belirterek mutlu olduklarını söyledi.



Özkul, tatilini memleketi Çivril’de düzenlenen bisiklet festivaline göre ayarlayarak Alman arkadaşı ile kente geldiğini belirterek, Çivril Bisiklet festivalinin kapanışının ardından bisiklet ile Kuşadası’na geçeceklerini ifade etti.

Festivale ilk defa katıldığı ifade eden Özkul “Kaderimizde buda varmış. Memleketimde düzenlenen bir organizasyona katılmaktan çok mutlu oldum. Alman arkadaşımla eğlenceli bir yolculuk geçirdim sağ olsun bana yol arkadaşlığı yaptı” dedi.



