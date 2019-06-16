Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bisiklet tutkunları 21 günde 3 bin 12 kilometre yol gitti

Bisiklet tutkunları 21 günde 3 bin 12 kilometre yol gitti

bisiklet tutkunlarının bisiklet binmeleri

Festival Bisiklet Kışla 

-kamp alanından detaylar
-çadırlardan görüntü
-fotoğraf çektiren vatandaşlar
-Ekim Özkul ile röp
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Almanya’nın Stuttgart kentinden Denizli’nin Çivril ilçesindeki bisiklet festivaline katılmak için yola çıkan 2 bisiklet tutkunu, 3 bin 12 kilometre yolu 21 günde kat ederek kente ulaştı. Denizli’nin Çivril ilçesindeki Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen bisiklet festivaline Ekim Özkul (51) ve Alman arkadaşı Tibor Hovart (63) Almanya’nın Stuttgart kentinden katıldı.
25 Mayıs’ta Almanya Stuttgart’dan yola çıkan ve günde 150 kilometre yol yaparak 3 bin 12 kilometre yol kat eden bisiklet tutkunu bisiklet tutkunları 21 gün sonunda Çivril’e ulaşarak Bisiklet Festivaline katıldı.
Festival kamp alanına girişte diğer bisiklet tutkunları tarafından alkışlanan ikili, ilk defa böyle bir yolculuk yapıklarını belirterek mutlu olduklarını söyledi.

Özkul, tatilini memleketi Çivril’de düzenlenen bisiklet festivaline göre ayarlayarak Alman arkadaşı ile kente geldiğini belirterek, Çivril Bisiklet festivalinin kapanışının ardından bisiklet ile Kuşadası’na geçeceklerini ifade etti.
Festivale ilk defa katıldığı ifade eden Özkul “Kaderimizde buda varmış. Memleketimde düzenlenen bir organizasyona katılmaktan çok mutlu oldum. Alman arkadaşımla eğlenceli bir yolculuk geçirdim sağ olsun bana yol arkadaşlığı yaptı” dedi.

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı