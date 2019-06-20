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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bisiklet süren küçük kız minibüsün altında kalmaktan son anda babası sayesinde kurtuldu... O anlar kamerada

Bisiklet süren küçük kız minibüsün altında kalmaktan son anda babası sayesinde kurtuldu... O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( BİLECİK ) BİLECİK

Küçük Kız Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Benzin İstasyonu 


- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, bisiklet süren küçük bir kız çocuğunun minibüsün altında kalabileceği trafik kazası ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, babasının yanında bisiklet süren küçük kız az daha cadde üzerindeki bir benzin istasyonuna girmeye çalışan minibüsün altında kalıyordu. Kaza tam olarak benzin istasyonunun girişinde meydana geldi. Babasının yanında bisiklet kullanan Berra T.(6), benzin istasyonuna giriş yapmaya çalışan Ali A.(62) idaresindeki 16 FU 703 plakalı minibüsün altında kalıyordu. Baba Ferit T.’nin son anda minibüsü fark ederek kızını geri çekmesiyle kaza ucuz atlatıldı. Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada küçük Berra hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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