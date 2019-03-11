Bisiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında - ANKARA
- Hırsızlık anı görüntüleri - Zanlının bisikletleri apartmandan çıkarması - Zanlının emniyetten çıkarılmasıBisiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında - Başkent'te apartmanlardan 20 ayrı bisiklet hırsızlığı yaptığı görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlı, yakalandıANKARA (AA) - Ankara 'da apartmanlardan 20 ayrı bisiklet hırsızlığı yaptığı görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlı, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbarı çalışmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarından, kentin çeşitli yerlerinde gerçekleşen bisiklet hırsızlığı suçundan aranan 20 ayrı olayın şüphelisinin T.C.D. olduğunu tespit etti.Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince operasyonla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan zanlının girdiği apartmanların kapılarını tornavida ile açtığı ve çaldığı bisikletlere binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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