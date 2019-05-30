Bisiklet hırsızlığı kamerada - MERSİN İzle

- Bisiklet hırsızlığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının asansör yardımıyla bir apartmandan bisiklet çaldığı görüntüler - Zanlının bir siteden bisiklet çaldığı olayın görüntüsü - Zanlının bir dükkan önündeki bisikleti çaldığı andan görüntüler - Mersin Emniyeti binası - Zanlının adliyeye sevki Mersin 'de bisiklet hırsızlığı kamerada - Kentte çok sayıda bisiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Şüphelinin, çaldığı bir bisikleti asansörle indirip götürmesi kameralarca kaydedildiMERSİN (AA) - Mersin 'de çok sayıda bisiklet çaldığı iddiasıyla aranırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, son günlerde kentte yaklaşık 30 bisikletin çalınmasına ilişkin yapılan şikayetler üzerine çalışma başlattı.Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerin çevresindeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemelerde bir şüphelinin, bisiklet çalarken görüntülerini buldu.Şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunan İbrahim Y. olduğunu tespit eden polis, zanlıyı merkez Akdeniz ilçesindeki bir apartmanda bisiklet çalarken suçüstü yakaladı.Zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.İbrahim Y'nin, hırsızlık anına ilişkin görüntüleri bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Zanlının, çaldığı bisikleti asansörle indirip götürmesi kameralarca kaydedildi.
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