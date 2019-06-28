Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - DENİZLİ Video
: - Apartman girişindeki bisikletin sokaktan gelen kişi tarafından götürülmesinden detayBisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Almanca öğretmeni Şahin Çelebi'ye (30) ait bisiklet, Kuşpınar Mahallesi'nde oturduğu apartmanın girişinden çalındı.Apartmandaki kamera kayıtlarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin çalındığını görerek polise şikayette bulundu.Görüntülerde, sokaktan telefonla konuşarak apartmanın önüne gelen kişinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak, hızla uzaklaşması yer alıyor.
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