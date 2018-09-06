Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bisiklet hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

Bisiklet hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

şahsın bisiklet çalarken çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 


- Gaziantep'te meydana gelen 5 ayrı bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 6 Haziran 2018 ile 23 Ağustos 2018 tarihleri arasında kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı bisiklet hırsızlığı olayında, bisikletleri çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaları sonuç verdi. Hırsızlık olaylarına ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bisiklet çalan kişinin bir çok hırsızlık suçundan kaydı bulunan F.P. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin belirlenmesinin ardından çalışmalarına hız veren emniyet güçleri, F.P. isimli şahsı yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. (SVY-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı