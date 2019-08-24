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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bisiklet hırsızını dövmeleri ele verdi... Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahsın rahat tavırları 'pes' dedirtti

Bisiklet hırsızını dövmeleri ele verdi... Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahsın rahat tavırları 'pes' dedirtti

Zanlının bir apartmanın bahçesine girmesi

Adli Tıp Akalan Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 

-Bahçedeki bisiklete doğru gitmesi
-Bisikleti çalıp binerek gitmesi
-Zanlının adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) Bisiklet hırsızını dövmeleri ele verdi... Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahsın rahat tavırları "pes" dedirtti- Adana'da iki ayrı yerden bisikleti çalıp binerek hızla olay yerinden ayrıldığı öne sürülen zanlı, boynundaki ve elindeki dövmelerden yakayı ele verdi ADANA

- Adana'da iki ayrı yerden bisikleti çalıp binerek hızla olay yerinden ayrıldığı öne sürülen zanlı, boynundaki ve elindeki dövmelerden yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali D'nin yol kenarına bıraktığı bisikleti çalındı. Mehmet Ali D, bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan araştırmada, ekipler, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinden de bisiklet çalındığı ihbarını aldı. Her iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan ekipler, aynı kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Ekip, görüntülerden sol elinin üstünde güle benzer boynun sol tarafında da kral tacına benzer dövme bulunan şüphelinin bisiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, hırsızlıktan suç kaydı bulunan zanlıların fotoğraflarını inceleme altına alınca bu şekilde dövmesi olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan zanlının Berkan K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmayla zanlı hırsızlığı yaptığı sırada giydiği şortu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (FKE-
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