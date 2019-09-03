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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bisiklet hırsızı önce kameraya adından polise yakalandı

Bisiklet hırsızı önce kameraya adından polise yakalandı

Vatandaşların bisikletle markete gelmeleri

Alışveriş Adli Tıp Dedektif Güvenlik Kamerası Bisiklet 

-Hırsızın gelip iki bisikleti de çalması
-Hırsızın adli tıpa getirilmesi
-Adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da markete alışverişe gelen şahısların bisikletini alıp kaçan şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalanınca hapsi boyladı ADANA

- Adana'da markete alışverişe gelenlerin bisikletini alıp kaçan şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalanıp tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A.U. ve A.R.A evden bisiklet ile çıkıp bir markete alışverişe gitti. Bisikleti marketin önünde kaldırım kenarına bırakan şahıslar, alışveriş yaparken bir kişi gelip bisikleti alıp binerek kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Şahıslar alışverişi bitirip dışarı çıktıklarında bisikletlerini bulamayınca hemen polis aradı. İhbar üzerine olay yerlerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri geldi. Çevrede araştırma yapan polis, aldığı güvenlik kameralarından zanlının U.A. (35) olduğunu tespit etti. Evine yapılan baskında yakalanan zanlı, emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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