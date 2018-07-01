Bisiklet gezginleri engelli bireyler için pedal çeviriyor İzle

-Şanlıurfa'ya ulaşmaları

-Bisiklet sürmeleri



( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- “Pedal arkadaşım” projesi kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi2nin tüm illerini 58 günde gezerek Şanlıurfa’ya ulaşan bisiklet gezginleri, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla toplamda 55 il dolaşacak. Bisiklet gezginleri Ender Cebeci ve Melis Başak, Kars’tan başladıkları “Pedal arkadaşım” projesi kapsamında tüm Doğu Anadolu illerini 58 günde gezerek Şanlıurfa’ya ulaştı. Bisiklet gezginleri proje kapsamında hem bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak hem de görme engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Gezginler, 55 ili kapsayan projede, şehirlerdeki engelli derneklerini de ziyaret ederek çift kişilik tandem bisikletini de tanıtarak projeye destek sağlıyor. Gezginler, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden sonra projeyi Marmara bölgesi ile sonlandıracaklarını söyledi.



Kars’tan başladıkları projeyi Ege ve Marmara bölgelerinde tamamlayacaklarını belirten bisiklet gezgini Cebeci, “Projemizin adı pedal arkadaşım projesidir. Önde gören ve arkada görmeyen arkadaşla beraber sadece bisiklet sürmek ile kalmayıp sosyal aktiviteleri de yerine getirmiş oluyoruz. Amacımız tüm uğramış olduğumuz ileride engel sıfatı adı altındaki arkadaşlarımızla birlikte sosyal aktiviteleri yerine getirmek. Temel amaç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nden ziyade engelli bireyleri sürekli hatırlamak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

Bütün Doğu Anadolu illerini gezdikten sonra Şanlıurfa’ya vardıklarını aktaran üniversite öğrencisi Melis Başak, “2 Mayıs tarihinde başladık yolculuğumuza Kars'tan başladık. Bütün Doğu Bölgesini bitirdikten sonra şimdi Güneydoğu'da Urfa'ya vardık. Buradan sonraki rotamız Adıyaman bir tandem bisiklet adı verilen yani iki kişinin sürdüğü arkada görme engelli arkadaşımız önde gören arkadaşımızla birlikte ve bir de tek kişilik bisikletli olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Gittiğimiz illerdeki engelli dernekleri ve bisiklet kulüpleri ile görüşüyoruz. Bisikleti nasıl daha fazla yayabilir, nasıl daha fazla farkındalık oluşturabilir diye yolculuğumuz sürüyor” şeklinde konuştu.

Gruba Diyarbakır’dan katılan görme engelli Oğuz Uğur ise, “Ben bu tara Diyarbakır'dan katıldım. Diyarbakır'dan şimdi Urfa'ya geçtik. Yarın Adıyaman'a geçeceğiz. Daha sonra da Antep'te ben gruptan ayrılacağım. Bisikleti her türlü coğrafyada her bölgede sürmek lazım diye düşünüyorum. Ben de tura katıldığım için hem Urfa'daki hem de Diyarbakır'daki engellilerin durumunu da görmüş oldum. Adıyaman ve Antep'teki engelli dernekleri ile görüşeceğiz. Oradaki engelli insanların da durumlarını görmüş olacağım. Benim açımdan bu turun aslında iki türlü faydası olacak. Hem spor yapmış oluyorum hem de Güneydoğu'daki illerimizi gezmiş oluyorum. Ayrıca engelliler hakkında da daha fazla bilgi edinmiş oluyorum Benim için gayet faydalı oluyor” diye konuştu.



