Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı

Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı

Zanlıların bisiklet çalma anları

Adli Tıp Güvenlik Kamerası Harekete Geç Bisiklet Hırsız 

-Zincir kesip bisiklet çalmaları
-Birlikte bisiklet çalıp sürerek gitmeleri
-Zanlıların adli tıpa getirilmeleri
-Adli tıpa alınmaları

( ADANA )- Adana'da biri 4 diğeri 3 bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı- Hırsızların bisiklet çalma anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADANA

- Adana'da biri 4 diğeri 3 bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre,merkez Seyhan ilçesinden farklı tarihlerde 5 bisiklet çalındı. Bunun üzerine bisikleti çalınan vatandaşlar polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, bisikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını Uğur A. (26) ve Orhan P.'nin (29) yaptığı belirlendi. Polis incelemelerde Uğur A.'nın Orhan P. ile 2 kez hırsızlık olayına karıştığını bir kez de tek başına hırsızlık yaptığını, Orhan P.'nin ise 4 kez bisiklet çaldığını toplamda iki şahsın 5 bisiklet çaldığını tespit etti. Ayrıca zanlıların kilitli bisikletler içinde yanlarında demir kesme makası getirip kilidi keserek bisikleti çaldığı belirlendi. Görüntülerde, hırsızların geziyor gibi olay yerine geldikleri daha sonra çaldıkları bisikletleri de kendilerininmiş gibi gezerek götürdükleri görülüyor. Polisler bu tespitleri yaptıktan sonra iki zanlıyı da evlerine düzenlediği baskınla yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı