Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Birlikte yaşadığı kadını 10 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı

Birlikte yaşadığı kadını 10 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı

Şüphelinin adliyeye geliş görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

Polis Bild Polis Ekipleri Yaralı Kadın 


- Aksaray’da Afganistan uyruklu bir kişi, birlikte yaşadığı aynı uyruklu kadını çıkan tartışma sonrası 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, gece saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Hamidullah Amini (28), birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu Şebnem Gaffur (32) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hamidullah Amini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Şebnem Gaffur’u 10 yerinden bıçakladı. Mahalle sakinlerinin çığlıkları duyması üzerine durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı elleri kan içinde gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan ve 10 yerinden bıçaklandığı belirlenen kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli Hamidullah Amini Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde yaptığı incelemede bıçağın kırıldığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı