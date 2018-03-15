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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Birlikte çalıştığı kişilerin kapkaçına uğradı

Birlikte çalıştığı kişilerin kapkaçına uğradı

Bankadan detay

( İZMİR ) - İzmir'de 3 şahıs, birlikte iş yaptıkları kadının elindeki para dolu poşeti çaldı, polis nefes kesen operasyonla zanlıları yakaladı İZMİR

Kapkaç Akalan Barla Harekete Geç Polis Ekipleri 


- İzmir’de bankadan çıkan kadının elindeki para dolu poşeti çalan kapkaççıların, kadının birlikte çalıştığı kişiler olduğu ortaya çıktı. İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bankadan yüklü miktarda parayla çıkan bir kişi, emniyetten alınan bilgiye göre birlikte iş yaptığı 3 kişinin kapkaçına uğradı. Elindeki para dolu poşeti kaptıran vatandaş durumu derhal polis ekiplerine haber verdi. Emniyete düşen ihbarla birlikte harekete geçen ekipler, 3 şahsı kaçtıkları aracın plakasını tüm ekiplere bildirdi ve aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca başladı.
Çevreyolundan Çiğli’den Buca yönüne kaçan şüpheliler, Buca kavşağına 300 metre kala kapama yapan polis ekiplerince yakalandı. E.G., B.E. ve ismi belirlenemeyen bir şahsı araç içinde yakalayan ekipler, yaptıkları aramada içinde 100 TL’lik banknotlarla dolu kargo poşetini ele geçirdi. Şahısları ayrı ayrı ekip araçlarına bindiren polisler, zanlıları sorguları yapılmak üzere Gasp Büro Amirliğine götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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