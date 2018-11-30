Birlikte alkol aldığı kişiyi silahla yaraladı, ahırda saklanırken yakalandı

-Emniyetten detay

-yaralı şahsın fotoğrafı



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı kişiyi cebinden çıkarttığı silahla bacağından yaralayan şahıs, bir çiftlikte bulunan ahırda saklanırken yakalandı. Olay, dün Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı restoranda birlikte alkol alan K.Ş. ve Emrah A., arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Daha sonra dışarıya çıkan şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi sonucunda K.Ş., çıkarttığı tabanca ile Emrah A.’ya defalarca ateş etti. Kurşunlardan 3’ünün bacağına isabet ettiği Emrah A., kanlar içinde yere yığılırken, K.Ş., olay yerinden kaçtı. Vurduğu kişi yaralanırken, olay yerinden kaçtı Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Emrah A. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Emrah A., daha sonra tekrar Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Emrah A.’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Şahısın çiftlikte saklandığı tespit edildi Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Emrah A.’yı vuran kişinin K.Ş. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sürdürülen incelemeler neticesinde Emrah A.’yı vurarak olay yerinden kaçan K.Ş.’nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte saklandığı tespit edildi. Şahıs çiftlikte bulunan bir ahırda saklanırken yakalandı Ekipler tarafından belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda K.Ş., çiftlikte bulunan bir ahırda saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ş., daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

