'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' kampanyası - GAZİANTEP Haberi

"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası - GAZİANTEP - Yardım tırlarından görüntüler - Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması - TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması - Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması - Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesiGAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası kapsamında, insani yardım tırları Gaziantep 'te düzenlenen törenle yola çıktı.
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