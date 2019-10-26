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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' kampanyası - GAZİANTEP Haberi

'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' kampanyası - GAZİANTEP Haberi

"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası - GAZİANTEP - Yardım tırlarından görüntüler - Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması - TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması - Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması - Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesiGAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası kapsamında, insani yardım tırları Gaziantep 'te düzenlenen törenle yola çıktı.

İhracat İnsani Yardım 

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