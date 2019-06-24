Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu - BAKÜ

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu - BAKÜ

- Programdan görüntüler Bakü 'de Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu - Forumda, dünyanın 192 ülkesinden 500'den fazla üst düzey katılımcı yer alıyorBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu (UNPSF) başladı.
Haydar Aliyev Merkezi’ndeki forumun açılış toplantısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, BM Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin ve çok sayıda davetli katıldı.
BM ve Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte dünyanın 192 ülkesinden 500'den fazla üst düzey katılımcı yer aldı.Etkinlikte, 2019 yılı BM Kamu Hizmetleri Ödülleri dağıtıldı. Bu yıl Kenya, Brezilya, Avustralya, Endonezya, Arjantin, Portekiz, Tayland, Kosta Rika, Güney Kore, Avusturya ve Şili gibi ülkelerden farklı kurumlar BM Kamu Hizmetleri Ödüllerinin sahibi oldu.Ödül töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, foruma yüksek düzeyde ev sahipliği yaptıkları için Azerbaycan hükümetine teşekkür etti.Zhenmin, forumun dünyadaki devlet hizmetlerinin daha iyi hale gelmesine ve kurumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
ASAN Hizmet'in çok iyi bir devlet hizmeti modeli olduğunu vurgulayan Zhenmin, Azerbaycan hükümeti ile iş birliğini devam ettireceklerini kaydetti.
26 Haziran'a kadar devam edecek forum kapsamında, kamu hizmetlerinin dönüşümü, geliştirilmesi ve geleceği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri başta olmak üzere farklı başlıklarda çalıştaylar ve toplantılar düzenlenecek.

Toplantı Başkent Hükümet Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı