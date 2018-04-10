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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı

Rus yetkilinin açıklamaları

İngiltere 

-Suriyeli yetkilinin söz almasının ardından ABD, İngiliz ve Fransız yetkililerin salonu terk etmesi
-Suriyeli yetkilinin açıklamaları

( NEW YORK )NEWYORK

- BM Toplantısında gergin anlar yaşandı. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi konuşmaya başlayınca ABD, İngiltere ve Fransa Daimi Temsilcileri, Güvenlik Konseyi salonunu terk etti.
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