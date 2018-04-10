Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı

-Suriyeli yetkilinin söz almasının ardından ABD, İngiliz ve Fransız yetkililerin salonu terk etmesi

-Suriyeli yetkilinin açıklamaları



( NEW YORK )NEWYORK



- BM Toplantısında gergin anlar yaşandı. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi konuşmaya başlayınca ABD, İngiltere ve Fransa Daimi Temsilcileri, Güvenlik Konseyi salonunu terk etti.

