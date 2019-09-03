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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Birleşik Arap Emirlikleri'nde Okul Servisi Alev Aldı

- Birleşik Arap Emirlikleri'nde Okul Servisi Alev Aldı

Servisin yanma görüntüsü

( DUBAİ ) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde okul servisi alev aldı DUBAİ

İlkokul Öğrencisi Okul Servisi Öğrenciler Servis Şoförü 


- Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 ilköğretim öğrencisinin bulunduğu bir okul servisinin alev alması korku dolu anlar yaşattı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Kalba kentinde 2 ilkokul öğrencisinin bulunduğu seyir halindeki okul servisi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanı fark eden servis şoförünün servisteki öğrencileri çıkarması sayesinde öğrencilerin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesiyle alevlerin çevredeki evlere sıçraması engellendi.
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