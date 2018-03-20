Birincilik ödülünü Mehmetçiklere bağışlayacak

-Baba ve oğlunun satranç oynaması

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-Metehan Özyurt ile röp.

-Baba Kadir Özyurt ile röp.

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( ORDU - HD) ORDU



- Ordu’da, okulunda düzenlenen satranç turnuvasında birinci olan öğrenci, kazandığı altın hediyesini ‘Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak. Ordu’da yaşayan Kadir-Binnaz Özyurt çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 13 yaşındaki Metehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu programı sırasında dağıttığı satranç takımından alarak oyuna merak saldı. Zamanla kurslar ve eğitimler alarak kendisini geliştiren Metehan, okulunda düzenlenen satranç turnuvasına katıldı.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisi olan Metehan, katıldığı turnuvada birinci olarak, hediye olarak gram altın aldı. Metehan, kendisi için anlamlı olan bu hediyeyi ‘Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını söyledi.



“Cumhurbaşkanımızın dağıttı satranç ile oyunu öğrendim” Satranç oyununa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu programında dağıttığı satranç ile takımı ile merak saldığını anlatan Metehan, “Satranç öğrenmemde Cumhurbaşkanımızın çok yardımı oldu. Cumhurbaşkanımız Ordu’ya geldiği zaman satranç dağıtıyordu, biz de onlardan aldık. Daha sonra ‘bu nasıl bir zeka oyunu?’ diye merak edip öğrenmeye çalıştım. İlk başlarda zorlanmama rağmen gittikçe oyun bana kolay gelmeye başladı, gittikçe kendimi geliştirdim. Bu şekilde başarılarım arttı” dedi.

“Mehmetçiklerimize bağışlamayı düşündüm” Okul öğretmenlerinin desteği ile okulda satranç turnuvası düzenlendiğini belirten Metehan, “Turnuva 62 kişiden oluştu. Ben de burada rakiplerimi yenerek birinci oldum. Hediye olarak da altın aldım. Bu altını da vatanımız milletimiz adına Mehmetçiklerimize bağışlamayı düşündüm” ifadelerini kullandı. Metehan Özyurt son olarak, dağıtılan satranç takımı ile oyuna merak saldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı'nın 24 Mart tarihinde katılacağı Ordu programında, evlerine çay içmeye davet ettiklerini söyledi.



Baba Kadir Özyurt ise, Cumhurbaşkanı'nın Ordu’ya geldiğinde vermiş olduğu satranç takımları ile çocuklarının 3’ünün de bayağı bir ilerleme sağlayarak, madalyalara kadar yükseldiklerini söyledi.



Oğlunun davranışından dolayı da gururlandığını belirten baba Kadir Özyurt, “Çocuğumuzun böyle bir fikir edinmesi ve satranç turnuvasından hak ettiği gram altını Mehmetçik Vakfına bağışlaması bizim için onur ve gurur verici. Böyle onurlu bir hediyeyi, o nurlu bir yere bağışlaması da bizim için çok sevindirici. Zaten çocuğumuz bunu daha önceden de istiyordu. Bizde bunu destekledik ve okulda hediyeyi aldığı zaman, hediyeyi bağışlayacağını söylemiş. Bu hediye bizim için parasal açıdan çok büyük bir hediye değil ama maneviyatı çok önemli. Biz olaya, daha özden bakmak istedik. Ben de Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve Ordu’ya geldiğinde misafir olarak evimize çay içmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. (SK-SLH-

