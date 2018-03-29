Birinci kattan atlayan mahkumun kaçma anı kamerada

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( İSTANBUL -TOPLU)- Beyoğlu'nda tedaviye götürülen mahkum jandarmanın elinden böyle kaçtı İSTANBUL



- Beyoğlu'nda tedavi ettirilmek için getirildiği hastanenin birinci katından atlayan mahkum kayıplara karıştı. Mahkumun birinci kattan atladığı ve jandarmanın kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde jandarma eşliğinde gelen Mücahit Coşar isimli mahkum doktor odasının bulunduğu birinci kattan atlayarak kaçmaya başladı.

Jandarma ekiplerinin kovaladığı şahıs kayıplara karıştı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan mahkum kayıplara karışırken kaçış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Mahkum kaçmaya başlıyor. Ardından ayağı kayarak yere düşüyor. Daha sonra jandarma şahsın peşinden koşmaya başlıyor.

