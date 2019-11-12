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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliği - PARİS Video

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliği - PARİS Video

- Törenden detaylar - Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelişi - Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un anıta çelenk bırakmasıBirinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü etkinliğiPARİS (AA) - Fransa 'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla anma töreni düzenlendi.
İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmen bitiren "Ateşkes Günü"nün 101. yıl dönümü dolayısıyla Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.
Törene Macron, eski Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve çok sayıda davetli katıldı.
Macron, anıtın önüne çelenk bıraktıktan sonra Fransa 'nın yurt dışındaki operasyonlarda görev yapan eski askerler ve davetlilerle tek tek tokalaştı.Törende Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Fransız askerlerin aileleriyle de görüşen Macron, Elysee Sarayı'nda yurtdışı operasyonlarda görev yapan eski askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Anma Töreni Yurt Dışı Başkent Irak 

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