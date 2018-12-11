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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Biriktirdiği harçlığını Yemen'e bağışladı - ADIYAMAN

Biriktirdiği harçlığını Yemen'e bağışladı - ADIYAMAN

- Yusuf Çağrı'nın detay görüntüler - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, harçlıklarından artırarak biriktirdiği 100 lirayı Yemen'e bağışladıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde ortaokul öğrencisi, harçlıklarından artırarak biriktirdiği 100 lirayı Yemen'e bağışladı.Gölbaşı Şehit Musa Vuruşkan Ortaokulu 5'inci sınıfı öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Çağrı, harçlıklarından kumbarasında biriktirdiği 100 lira parayı, Yemen'e yardım olarak gönderilmek üzere Hayrat Vakfı Gölbaşı Temsilciliği'ne teslim etti.Hayrat Vakfı Gölbaşı Temsilcisi Abdullah Çaktı, kumbarasındaki harçlıkları Yemen'e bağışlamasından dolayı Yusuf Çağrı'ya teşekkür etti.Çaktı, "Küçük yüreğiyle kocaman işler başaran Yusuf Çağrı'yı bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Kumbarada biriktirdiği paraları, Yemen'e göndermek üzere Hayrat Vakfına getirdi. İşte aziz milletimizin numunesidir. Kendisine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Yusuf da fakirlere yardım etmek amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı, Yemen'deki savaş mağduru insanlara göndermek istediğini dile getirdi.

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