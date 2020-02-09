Biriken kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

-VATANDAŞLARIN ENKAZ ÜSTÜNDE ÇALIŞMASI

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( ARTVİN - GÖRÜNTÜ - 1) Biriken kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaral ARTVİN



- Artvin'de pazar yerinin çatısı biriken kara dayanamayarak çöktü. Olayda 1 kişi yaralanırken, 4 araç da zarar gördü. Olay bugün saat 11.00 sıralarında ilçe merkezindeki pazar yerinde meydana geldi. iki gündür bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle pazar yerinin çatısında biriken karlar nedeniyle çökme meydana geldi. Olayla ilk belirlemelere göre pazar yerinin yanından geçmekte olan Recep Şahin (63) isimli şahıs yaralanırken, 4 araçta çöken çatının altında kaldı. Polis ekipleri ve olay yerine çağrılan 112 ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enkaz altında kalan araçları çıkartma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.





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